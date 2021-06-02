شكرا لمتابعة خبر عن المصلح يوضح حكم التزوج ممن يعمل في بنك ربوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح حكم التزوج ممن يعمل في بنك ربوي.

وقال المصلح: " إذا كان يعمل في جهه كسبها محرم فأن ذلك من الأمور التي يجب أن يراعيها ولي الفتاة المتقدم لخطبتها".

وتابع: " فيما يتعلق بالععمل في بنك ربوي فيجب معرفة السبب مثل أنه لا يجد عملا آخر أو لأجل اكتساب خبرة أو ما شابه ذلك من العوارض التي تخرج عن الأصل ".

وأضاف: "دور الولي أن يحسن الانتقاء والاختيار وأن يساعد ابنته على حسن الاختيار".