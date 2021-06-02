شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأحوال المدنية توضح خطوات الحصول على سجل الأسرة من منصة أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الأحوال المدنية أنه يمكن تقديم طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج من خلال منصة "أبشر" دون الذهاب إلى الأحوال المدنية.

وأوضحت الوزارة في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه بمجرد تسجيل عقد الزواج في وزارة العدل يتم تسجيله إلكترونيًا في الأحوال المدنية.

ويمكن لـ "المواطن" بعد ذلك الدخول إلى حسابه عبر منصة "أبشر" وطلب استيلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني لكي يصل من خلال البريد السعودي دون زيارة الاحوال المدنية.

ويمكن الحصول على سجل الأسرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول عبر في منصة "أبشر".

2- اختيار "خدمات".

3- اختيار الأحوال المدنية.

4- اختيار خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج.