شكرا لمتابعة خبر عن إحباط عملية تهريب 38 امرأة كينية إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تمكنت السلطات الكينية، من إحباط عملية تهريب 38 امرأة إلى المملكة بعد وعود المهرّبين لهن بتوظيفهن كعاملات منزليات في المملكة.

وضبطت السلطات الأمنية الكينية، امرأة تعمل تحت غطاء شركة توظيف قامت بمساعدة آخرين في جمع عدد من النساء بهدف توظيفهن في المملكة مقابل الحصول منهن على أموال؛ حيث أن النساء كنّ محتجزات في منزل مستأجر، وتم تقديم التدريب لهن على العمل المنزلي.

وأشارت إلى أن المهربّة والمعاونين معها لم يستطيعوا تقديم أيّ مستندات ووثائق لإثبات توظيف النساء بشكل قانوني، لافتة إلى أنه تمّ التواصل مع ذوي النساء وإبلاغهم بالواقعة، كما أنه تمّ توقيفهن حتى انتهاء التحقيقات فيما سيتم تقديم الجناة للمحاكمة.