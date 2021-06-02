شكرا لمتابعة خبر عن مزايا وخطوات إصدار وثيقة العمل الحر لممارسي التجارة الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة التجارة، أن ‏إصدار وثيقة العمل الحر لممارس التجارة الإلكترونية "الذي لا يملك سجل تجاري" تعزز موثوقية متجره وتُمكّنه الاستفادة من مزايا الوثيقة.

وقالت الوزارة، أن وثيقة العمل الحر عبارة عن وثيقة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمنح للأفراد المتخصصين في عدد من النشاطات، وتتيح لهم فرص ممارسة العمل بشكل مستقل في النشاطات التي أقرتها الوزارة عبر البوابة الإلكترونية للعمل الحر.

وأكدت أن وثيقة العمل الحر لممارسي التجارة الإلكترونية تتمتع بالعديد من المزايا؛ أبرزها إمكانية فتح حساب بنكي (تجاري) مخصص لفئة العمل الحر، التسويق لحاملي الوثيقة، حلول دفع رقمية، وإمكانية الاستفادة من منتج تمويل العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية (نفاذ)، والاستفادة من الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية، وإمكانية الاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المعلنة في بوابة العمل الحر.

وأشارت الوزارة إلى كيفية الحصول على وثيقة العمل الحر: الدخول على بوابة العمل الحر، إنشاء حساب من خلال التسجيل برقم الجوال، التوثيق من خلال أبشر، بناء طلب الوثيقة، الحصول على وثيقة العمل الحر.