شكرا لمتابعة خبر عن ألمانيا تعلن استعدادها لافتتاح مكتب الهيدروجين في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - برلين (صدى):

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دنيس كوميتات، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا تستعد لافتتاح "مكتب الهيدروجين" في العاصمة الرياض خلال الصيف الجاري.

وأوضح دنيس كوميتات، أن ذلك في إطار تعزيز الشراكات بين البلدين في الملف الاقتصادي، إضافة إلى تنمية التبادل النشط على مستوى المجتمع المدني، مضيفًا: "العلاقات بين ألمانيا والسعودية في مجملها جيدة للغاية، نحن نعمل بشكل وثيق مع السعودية في عدد من مجالات السياسة؛ ليس أقلها في القطاع الاقتصادي"، بحسب موقع "العربية.نت".

وتابع متحدث الخارجية الألمانية: "أقامت ألمانيا والسعودية شراكة في مجال الهيدروجين، وسيتم افتتاح "مكتب هيدروجين" في الرياض هذا الصيف، ونحن نرى أن هذا مثال جيد على كيف أن التعاون الاقتصادي لا يفيد الشركات فحسب، بل يفيد المناخ أيضًا، فقط يمكننا الحد من تغير المناخ بنجاح، وينبغي ألا يقتصر تعاوننا على القضايا الاقتصادية والمناخية، فالعلاقات الثنائية تزدهر أيضًا من خلال التبادل النشط على مستوى المجتمع المدني".