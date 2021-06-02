شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏3 صديقات يعملن في الصيدلة صباحًا ويُدرن مطعمًا مساءًا في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

سردت 3 صديقات قصة عملهن في الصيدلة صباحًا وإدارتهن لمطعم في الطائف غرب المملكة خلال الفترة المسائية.

وقالت إحدى الفتيات، في تقرير مصور لقناة "العربية"، أن عملهن في الصيدلية لم يمنعهن من التفكير في شيء مختلف لتنفيذه في مدينة الطائف، لذلك أقدمن على تأسيس المطعم وإدارته في المساء.

وأكدت الصديقات الثلاثة على حرصهن على تقديم أصناف مختلفة عما هو رائج في المطاعم الأخرى، كما عمدن إلى تسمية أصناف الطعام بأسماء أغاني الفنانة اللبنانية "فيروز".

وفي السياق نفسه، ذكرت الفتيات أن كل قطعة في المطعم تولين مسؤولية اختيارها حتى بدا المطعم بالصورة الأنيقة التي أصبح عليها الآن.