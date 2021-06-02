أخبار السعودية اليوم.. 12 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء من بينها إنشاء هيئة للبحث والابتكار.. «وقاية» توضح المقصود بظهور «محصن» على تطبيق توكلنا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع الكتاب الصوتي بوكالة المسجد النبوي، فيما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض مخالفًين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض، وإلى التفاصيل:

12 قرارا جديدا لمجلس الوزراء.. أبرزها إنشاء هيئة للبحث والابتكار

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتطرق مجلس الوزراء، إلى الاجتماع الذي عقده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي العهد بدولة الكويت -حفظهما الله- منوهاً في هذا السياق بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، التي عزز من شأنها ورسوخها حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح -حفظهما الله- على توطيدها وتعميق أوجه التعاون المشترك لكل ما فيه مصلحة وخدمة الشعبين الشقيقين.

وزير الخارجية: تنسيق سعودي كويتي مع إدارة أمريكا حيال تهديدات إيران

قال الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية: إنّ زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة إلى المملكة في أول زيارة خارجية له بعد توليه ولاية العهد، تأتي تأكيدًا على أهمية العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، إذْ من المتوقع أن تحقق زيارة سموه العديد من الآثار الإيجابية بتعزيز العلاقات السياسية بين البلدين، وذلك من خلال ارتفاع مستوى التنسيق إلى مستوى القيادتين في البلدين في كثير من القضايا السياسية على مستوى المنطقة من أهمها, التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحهما ويدعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة, والتنسيق المشترك حيال التهديدات الإيرانية في المنطقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة حيال إيران واستمرار فرض العقوبات الاقتصادية وحظر الأسلحة عليها.

السديس يدشّن مشروع الكتاب الصوتي برئاسة المسجد النبوي

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع الكتاب الصوتي بوكالة المسجد النبوي، وأوضح السديس خلال حفل التدشين أن المشروع جاء ليواكب التطورات التقنية التي تشهدها المملكة، خاصة في ظل رؤية (2030)، مضيفًا أن العالم يحتاج إلى مثل هذه المشاريع التي تعزز ثقافتها، خاصة في الجانب الديني.

النيابة العامة تحدد 5 محظورات حول التبرع بالأعضاء البشرية

حددت النيابة العامة 5 محظورات حول التبرع بالأعضاء البشرية، مشيرة إلى أن العقوبات تتمثل في غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على «تويتر» إن نقل الأعضاء البشرية، عملية طبية يُستأصل من خلالها العضو البشري -أو جزء منه- من جسم المتبرِع -من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أي من أعضائه حال حياته أو بعد وفاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه بعد وفاته على ذلك- ويزرع في جسم المتبرَع له، بأي وسيلة طبية مقررة لدى المركز.

إطلاق جائزة "الحوار الوطني" لتعزيز قيم التسامح في المملكة

كشف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن تفاصيل واحدة من مبادراته الاستراتيجية المتمثلة بجائزة الحوار الوطني التي دشنت رسميًّا ظهر اليوم الأربعاء في الرياض بحضور عدد من مسؤولي المركز إلى جانب كتّاب الرأي، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

الشؤون الإسلامية: إعادة فتح 12 مسجدًا في 3 مناطق بعد غلقها بسبب كورونا

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم فتح 12 مسجدًا بعد إغلاقها مؤقتاً وتعقيمها في 3 مناطق، بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 116 يومًا 1461 مسجدًا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

هيئة الصحة توضح المقصود بظهور «محصن» على تطبيق توكلنا

أوضحت الهيئة العامة للصحة المقصود بكلمة «محصن» عبر تطبيق توكلنا؛ مشيرة إلى أنها تشمل من أكمل جرعتي لقاح كورونا أو من حصل على جرعة واحدة بشرط مرور 14 يومًا.

قوات الأمن البيئي تضبط 46 مواطنًا لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية بالرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (46) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من (47) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض، ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

فيديو.. «الزعاق» يكشف عن موعد أطول نهار وأقصر ليل في عام 2021

توقع المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، موعد أطول نهار وأقصر ليل في عام 2021، موضحًا أن النهار لا يزال يأخذ من الليل وبعد 20 يومًا يتوقف هذا الأخذ ليكون أطول يوم في السنة هو (22 يونيو)، وقال الزعاق خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع «تويتر»: «لا يزال النهار يأخذ من الليل وبعد عشرين يومًا يتوقف هذا الأخذ وهو أطول يوم في السنة ( 22 يونيو)، مضيفا أنه "بعد ثلاثين يومًا يبدأ الليل يأخذ من النهار ويستمر هذا الأخذ ستة شهور تقريباً".

14 محافظة تتأثر بأمطار رعدية في 3 مناطق.. و«الأرصاد»: مستمرة حتى السادسة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء إلى هطول أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق (عسير وجازان والباحة) خلال الساعات المقبلة.

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