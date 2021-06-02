فيديو.. «الزعاق» يكشف عن موعد أطول نهار وأقصر ليل في عام 2021

توقع المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، موعد أطول نهار وأقصر ليل في عام 2021، موضحًا أن النهار لا يزال يأخذ من الليل وبعد 20 يومًا يتوقف هذا الأخذ ليكون أطول يوم في السنة هو (22 يونيو).

وقال الزعاق خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع «تويتر»: «لا يزال النهار يأخذ من الليل وبعد عشرين يومًا يتوقف هذا الأخذ وهو أطول يوم في السنة ( 22 يونيو)، مضيفا أنه "بعد ثلاثين يومًا يبدأ الليل يأخذ من النهار ويستمر هذا الأخذ ستة شهور تقريباً".

وفي وقت سابق أوضح الزعاق أن أمس الثلاثاء (أول أيام يونيو)، هو بدء مربعانية القيظ، وفيه يكون أطول يوم في السنة، وفيه حر الانصراف، والنهاية الطبيعية لهطول الأمطار.

وأشار الزعاق إلى أن «شهر يونيو يعد هو الأطول نهار والأقصر ليلًا في السنة، وفي نهاية شهر يونيو تنتصف السنة الميلادية ويصل شروق الشمس إلى أقصى مداها ناحية الشمال فتشرق من الجهة الشرقية الشمالية وتغرب من الجهة الشمالية الغربية».

لا يزال النهار يأخذ من الليل

وبعد عشرين يوم يتوقف هذا الأخذ وهو أطول يوم في السنة(22يونيو)

وبعد ثلاثين يوماً يبدأ الليل ياخذ من النهار ويستمر هذا الأخذ ستة شهور تقريباً

pic.twitter.com/140bmvRnlg — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 2, 2021

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