"العدل" تتيح خدمة إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية عبر بوابة ناجز

أطلقت وزارة العدل في المملكة خدمة عدلية جديدة تتضمن إمكانية إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية، ويتم ذلك من خلال خطوات محددة يتم تطبيقها عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.

وشاركت الوزارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" إلى أن هذة الخدمة تتيح للمستفيد (الممثل النظامي للمنشأة) من إدارة الوكلاء للمنشأة من إضافة أوحذف أوتعديل عبر البوابة دون الحاجه لزيارة الدائرة.

وبينّت الوزارة كيفية الاستفادة من الخدمة العدلية الجديدة لخصتها في عدة خطوات بسيطة للتيسير على المستفدين وذكرتها على النحو التالي:

- الدخول على حسابك في ناجز

- لتوجة لإدارة الحسابات واختيار إضافة منشأة

- أضف بيانات المنشأة حسب المطلوب

- سيتحقق النظام تلقائيًّا من صلاحيتك

- بعد التحقق ستظهر المنشأة بحسابك ثم يمكنك تنفيذ الإجراءات بإضافة أو إسقاط توكيل

كما حددت وزارة العدل الفئات المستفيدة من الخدمة العدلية الجديدة بإضافة أوإسقاط وكيل عن المنشأة للمنشأت التجارية التي المسجلة بوزارة التجارة عبر ممثلي المنشأة النظاميين.

وأشارت وزارة العدل إلى أن المستفيدين هم (شركة تضامنية، شركة مساهمة، استثمار أجنبي، مكاتب محاماه، مؤسسات تجارية، شركة مهنية، مؤسسة فردية، شركة ذات مسئولية محدودة).

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