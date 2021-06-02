أمانة مكة تُنفذ عبارات خرسانية بمخططات ولي العهد.. ونسبة الإنجاز تصل إلى 79%

نفذَّت الإدارة العامة لشبكات السيول بأمانة العاصمة المقدسة عبارات خرسانية مُغلقة لتصريف مياه الأمطار والسيول بالطُرق المؤدية إلى مخططات ولي العهد بمكة المكرمة.

وشملت الأحياء التي يخدمها المشروع مخططات ولي العهد (9) أ-ب-ط؛ إذ يبلغ الطول الإجمالي للمشروع 3500 مترًا، بعرضٍ متوسط يبلغ 32 مترًا، وبلغت كمية الردميات أكثر من 165 ألف مترٍ مُكعَّب، وكمية الخرسانة أكثر من 132 ألف مترٍ مُكعَّب، وكمية الحديد نحو 13250 طنًّا، فيما بلغت نسبة الإنجاز 79%.

ويبلغ إجمالي عدد القطع السكنية المستفيدة من المشروع 3421 قطعة، بالإضافة إلى مدينة السيارات والكلية التقنية، كما تواصل الأمانة تنفيذ شبكات البُنى التحتية لاستيعاب كميات الأمطار وإيصالها بشكلٍ آمن لمجرى وادي عُرنه، وذلك لحماية مخططات ولي العهد والمناطق الأخرى المحيطة بها من أخطار السيول.

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