الفيصل يستقبل مدير التحريات الإدارية ومدير فرع وزارة الخارجية

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مدير التحريات الإدارية بالمنطقة المعين حديثا، سالم السبالي. وهنأ الأمير خالد الفيصل، السبالي بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

كما استقبل أمير مكة المدير العام لفرع وزارة الخارجية بالمنطقة المعين حديثا مازن الحملي، وهنأه بمناسبة تعيينه، متمنيا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.