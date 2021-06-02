إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية عبر ناجز

وأوضحت وزارة العدل أن الخدمة الجديدة تمكن المستفيد «الممثل النظامي للمنشأة التجارية» من إدارة الوكلاء لمنشآته، بالإضافة أو الحذف أو التعديل، وذلك من خلال عدة خطوات مبسطة، تتمثل في تسجيل الدخول على بوابة ناجز (najiz.sa)، ومن ثم التوجه لإدارة الحسابات واختيار إضافة منشأة، وإضافة بيانات المنشأة حسب المطلوب، وبعد تحقق النظام من البيانات ستظهر المنشأة، ثم يمكن تنفيذ الإجراء المطلوب بإضافة أو إسقاط وكيل.
وبينت الوزارة أن الجهات المستفيدة من الخدمة تشمل الشركات التضامنية والمساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات التجارية وغيرها.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على ابتكار الحلول التقنية لتقديم خدماتها الإلكترونية، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية، حيث أطلقت أكثر من 120 خدمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية (najiz.sa) في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة، وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
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