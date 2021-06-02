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نيابة عن محمد بن سلمان .. الرويلي يزف خريجي كلية القيادة والأركان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

نيابة عن محمد بن سلمان .. الرويلي يزف خريجي كلية القيادة والأركان

بينهم 26 دارسًا من الدول الشقيقة والصديقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-حفظه الله- رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة دورة الحرب (12) ودورة القيادة والأركان (47).

نيابة عن محمد بن سلمان .. الرويلي يزف خريجي كلية القيادة والأركان - متابعات الخليج 365

 

نتائج دورات كلية القيادة والأركان

وكان في استقباله لدى وصوله الكلية قائد كلية القيادة والأركان ومدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.
وفور وصوله عزف سلام الفريق وبدء الحفل المعد بهذه المناسبة كلمة لقائد الكلية، ثم شاهد الجميع العرض المرئي للكلية، ومن ثم أعلنت نتائج الدورات حيث كرم معاليه المتفوقين من دورتي الحرب (12) ودورة القيادة والأركان (47)، وفي الختام عُزف السلام الملكي.

نيابة عن محمد بن سلمان .. الرويلي يزف خريجي كلية القيادة والأركان - متابعات الخليج 365

خريجو دورة القيادة والأركان

يذكر أن خريجي دورة القيادة والأركان (47) تضم عدد (26) دارسًا من الدول الشقيقة والصديقة.

حضر الحفل كل من معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وأصحاب المعالي والسمو قادة أفرع القوات المسلحة وكبار ضباط القوات المسلحة.

نيابة عن محمد بن سلمان .. الرويلي يزف خريجي كلية القيادة والأركان - متابعات الخليج 365

 

نيابة عن محمد بن سلمان .. الرويلي يزف خريجي كلية القيادة والأركان - متابعات الخليج 365 رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة8 نيابة عن محمد بن سلمان .. الرويلي يزف خريجي كلية القيادة والأركان - متابعات الخليج 365رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة8
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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