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الحالات النشطة 10043 ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ444

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

الحالات النشطة 10043 ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ444

الحالات الحرجة 1489 وحصيلة الوفيات 7393

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1081) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (452956) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10043) حالة من بينها (1489) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (452956) حالة، توفي منهم (7393) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1269) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: مكة المكرمة 444، الرياض 285، المنطقة الشرقية 182، منطقة المدينة المنورة 89، منطقة عسير 78، منطقة جازان 75، منطقة القصيم 53، منطقة حائل 26، منطقة نجران 23، منطقة تبوك 15، منطقة الحدود الشمالية 8، منطقة الباحة 6، منطقة الجوف 5. 

إصابات كورونا الجديدة
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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