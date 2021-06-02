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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 8 مليارات ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 8 مليارات ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعًا 59.39 نقطة، عند مستوى 10656.81 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال، فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) مرتفعًا 14.68 نقطة، عند مستوى 23939.87 نقطة، بتداولات بلغت 25 مليون ريال.

وكانت السوق المالية السعودية “تداول” أعلنت أنها عالجت الخلل الفني الذي طرأ في سوق الأسهم السعودية، مبينة أن نشاط السوق يسير بشكل طبيعي ومنتظم.

وقدمت “تداول” اعتذارها، مؤكدة سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وتعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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