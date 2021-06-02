الصحة تكشف سر إيجابية مسحة كورونا للمصاب رغم التعافي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسارات أحد الأشخاص بشأن إيجابية مسحة كورونا رغم تعافي المصاب واختفاء الأعراض.

سبب إيجابية مسحة كورونا:

وردت الوزارة متمثلة في مركز 937 صحة، على سؤال بهذا الشأن بالقول:” بشكل عام قد يستمر اختبار PCR إيجابيًا لمرضى كوفيد 19 حتى بعد التعافي وانقضاء الفترة المحددة للعزل، ويكون ذلك بسبب بقايا فيروس كورونا غير النشطة وغير قابلة للتكاثر وغير معدية”.

جرعات لقاح كورونا:

وسابقًا كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (12) مليونًا و206 آلاف جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

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