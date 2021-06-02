الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت كلية التقنية لعلوم الطيران، بدء التسجيل بالكلية للعام 1443هـ، عبر البوابة الرسمية للقبول، وفق الشروط والتفاصيل التالي ذكرها.

شروط التسجيل في الكلية التقنية لعلوم الطيران:

1- يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي/ة الجنسية.

2- كما يجب أن يكون المتقدم حاملًا لشهادة الثانوية العامة، في خلال خمس السنوات الماضية.

3- شرط أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات العامة، وفق المركز الوطني للقياس والتقويم.

4- في النهاية لا بد أن يجتاز المتقدم أو المتقدمة، الاختبار التحصيلي المقدم من قبل المركز الوطني للقياس والتقويم بالتعليم العالي.

طريقة التسجيل بالكلية:

وعن طريقة التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالمملكة للعام 1442هـ، فتتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط كليات التقنية العالمية الرسمي ic.edu.sa.

2- القيام بالضغط على أيقونة سجل الآن.

3- التحديد في خانة قبول الشروط والتسجيل.

4- ثم القيام بتعبئة كافة البيانات بشكل صحيح، في الخانات الفارغة.

5- في الختام التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على إرسال.

وتقدم الكلية التقنية لعلوم الطيران تدريبًا بمستوى عالمي للشباب الذين يرغبون في العمل في قطاع صيانة الطائرات، حيث تدرس جميع المواد التعليمية والتدريبية باللغة الإنجليزية، وتهدف إلى تأهيل الكوادر للدخول في سوق عمل صناعة صيانة الطيران كفنيين محترفين وموثوقين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

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