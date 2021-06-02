جامعة الأمير سطام تبدأ التسجيل في 28 برنامج ماجستير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت عمادة الدراسات العليا في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، في تلقي طلبات القبول لبرامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم المسائية لمرحلة الماجستير في 28 تخصصًا مختلفًا.

شروط القبول في جامعة الأمير سطام

وقالت الجامعة إنه يجب أن تتوفر في المتقدم لبرنامج الماجستير الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعوديًا، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين. أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقًا طبيًا. أن يُقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه. موافقة على الدراسة إذا كان موظفًا. يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه، اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة. لا يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.

معايير تحقيق الشروط

ويتم تحقيق شروط جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للتقديم من خلال الضوابط التالية:

1- ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة للجامعيين عن 60.

2- يُقبل المبتعثون من موظفي الجامعة أو الجهات الحكومية وفق شروط ومعايير القبول.

3- عدد سنوات المرحلة الجامعية للمتقدم لا تقل عن أربع سنوات.

4- أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الجامعية الأولى عن طريق الدراسة بالانتظام.

5- ألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 5 أو ما يعادلها.

6- من يتم ترشيحه للقبول لا يحق له تأجيل قبوله.

7- معادلة الشهادة الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية.

8- إرفاق ما يثبت الحالة الوظيفية للمتقدم من الأحوال المدنية لمن لا يعمل.

9- تحقيق شروط القسم المراد التقديم عليه.

ضوابط الانسحاب بعد التسجيل

وقالت الجامعة إنه في حال تقدم الطالب بالانسحاب بعد تسديده للرسوم يُعامل وفق التالي:

1- يجوز للطالب استعادة 90% من الرسوم الدراسية قبل بدء الدراسة في البرنامج.

2- يجوز للطالب استعادة (75%) من الرسوم الدراسية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الدراسة.

3- يجوز للطالب استعادة (50%) من الرسوم الدراسية قبل نهاية الأسبوع الرابع من الدراسة.

4- لا تسترد الرسوم الدراسية بعد مضي أربعة أسابيع من بدء الدراسة.



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