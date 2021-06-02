شكرا لمتابعة خبر عن اكتمال الربط التقني للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية مع النيابة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية عن اكتمال عملية الربط الإلكتروني بينها وبين النيابة العامة ليكون تداول الدعاوى وتبادل البيانات والمراسلات إلكترونياً بالكامل بدءاً من تاريخ 18 / 10 / 1442هـ الموافق 30 / 5 / 2021م . أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية عن اكتمال عملية الربط الإلكتروني بينها وبين النيابة العامة ليكون تداول الدعاوى وتبادل البيانات والمراسلات إلكترونياً بالكامل بدءاً من تاريخ 18 / 10 / 1442هـ الموافق 30 / 5 / 2021م . ويأتي ذلك تحقيقاً لمبادرات برنامج التحول الوطني (2020) لرفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 .