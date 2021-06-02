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اكتمال الربط التقني للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية مع النيابة العامة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية عن اكتمال عملية الربط الإلكتروني بينها وبين النيابة العامة ليكون تداول الدعاوى وتبادل البيانات والمراسلات إلكترونياً بالكامل بدءاً من تاريخ 18 / 10 / 1442هـ الموافق 30 / 5 / 2021م .

ويأتي ذلك تحقيقاً لمبادرات برنامج التحول الوطني (2020) لرفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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