شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة توضح شروط وإجراءات السفر إلى سريلانكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضحت سفارة المملكة لدى جمهورية سريلانكا شروط وإجراءات السفر إلى سريلانكا .

وأصدرت السفارة بيانا قالت فيه: "تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأن الأنظمة في جمهورية سريلانكا تتطلب وجود تأشيرة مسبقة الكترونية لدخول أراضيها ".

وتابعت: "ونظرا للظروف الحالية في تفشي وباء فيروس كورونا 19- COVID فقد أعلنت وزارة الصحة السريلانكية عن إجراءات جديدة ستطبق حتى 30 يونيو 2021م على جميع المسافرين القادمين من الخارج ، وهي كالتالي:۔

1- تأشيرة دخول الكترونية إلى سريلانكا. . فحص PCR قبل 96 ساعة

2- شهادة التطعيم الأصلية ضد كوفيد 19 باللغة الإنجليزية.

3- فحص PCR عند الوصول.

4- الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما على جميع القادمين إلى سريلانكا ، واجراء فحوصات PCR خلال فترة الحجر.

5- يتحمل الزائر كافة التكاليف المالية المترتبة على ما ورد أعلاه.