14 محافظة تتأثر بأمطار رعدية في 3 مناطق.. و«الأرصاد»: مستمرة حتى السادسة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء إلى هطول أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق (عسير وجازان والباحة ) خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (أبها - النماص – خميس مشيط – رجال ألمع - محايل)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن التنبيه يشمل (الدائر - الريث – فيفا - هروب)، ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن التنبيه يستمر حتى السادسة مساء ويشمل (الباحة - المخواة - المندق - بلجرشي – قلوة).

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل) ورياح سطحية نشطة على منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة. فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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