لبنان.. ضبط كمية من «الكبتاجون» قبل تهريبها إلى السعودية

أعلنت السلطات اللبنانية ضبط كمية من حبوب الكبتاجون في لبنان كانت في طريقها إلى السعودية؛ حيث ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك ضبطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في السعودية.

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، محمد فهمي، إنه تم إحباط عملية تهريب لحبوب الكبتاجون باتجاه السعودية.

وأضاف بيان صادر عن مكتب فهمي: «هنأ وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك على ضبطها في مطار بيروت كمية من حبوب الكبتاجون في مولدات (كهربائية) صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية».

وكانت الجمارك السعودية في ميناء جدة قد تمكنت، في إبريل الماضي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر (5.3) مليون حبة، كانت مُخبأة في شحنة «رمان»، وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.

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