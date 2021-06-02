«الجوازات» تذكر بمتطلبات الاستفادة من خدمة بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية

أعادت المديرية للعامة للجوازات السعودية تجديد التذكير باشتراطات ومتطلبات الاستفادة من خدمة بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية.

وشاركت المديرية، عبر حسابها الإلكتروني الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" مصحوبة بتغريدة جاء فيها "خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية تنفذ إلكترونياً عبر منصة أبشر".

وبينّت الجوازات أن خدمة بلاغ التغيب للعمالة المنزلية تمكن صاحب العمل من تتقديم بلاغ تغيب (تسجيل هروب) آليًا.

وأشار مديرية الجوازات إلى أنه قبل وأثناء تسجيل تقديم بلاغ تغيب عمالة منزلية عن العمل يجب التحقق من الشروط التالية:

- أن تكون الإقامة سارية المفعول.

- يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

- لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب من أبشر وإنما عمر مراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ.

- ألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

- إذا تجاوز 15 يومًا، لا يتم إلغاؤه نهائيًا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.

وفي وقت سابق، أوضحت مديرية الجوازات أن قالت إسقاط العمالة المنزلية آليًّا بخرج ولم يعد، يتم بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

وقالت الجوازات في تغريدة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إن إسقاط العمالة المنزلية بخرج ولم يعد يتم أيضًا بالتواصل من خلال خدمة «الرسائل والطلبات» عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.