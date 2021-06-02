التدريب التقني بالقصيم يختتم البرامج التدريبية التطويرية المساندة

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم ، البرامج التطويرية لفترة البرامج المساندة للعام 1442هـ.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن أن البرامج التي تم تنفيذها تمثلت في برامج تطويرية في عدد من المجالات الإدارية والمالية والتخصصية لجميع منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من مدربين وإداريين بجميع منشأتها الإدارية والتدريبية بالمنطقة وفق تخصصاتهم ومجالات عملهم، والتي تسعى لتطوير منسوبي المؤسسة في المنطقة وسد الاحتياج التدريبي.

وأشار إلى أن عدد البرامج المنفذة في المنطقة بلغ (33) برنامجًا التحق فيها (1613) مشاركًا، وتم تنفيذها من قبل نخبة من المدربين المتميزين من داخل المؤسسة وخارجها.

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