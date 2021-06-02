«ساما» يوضح إجراءات ومزايا فتح حساب بنكي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن آلية وإجراءات وفوائد فتح حساب بنكي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح "ساما" أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم القطاعات في كل أنحاء المملكة، نظرًا للدور الكبير الذي يمثله في النمو الاقتصادي من توفير فرص العمل وزيادة حركة التجارة الدولية وتعزيز روح المبادرة في مجال الأعمال.

وبيّن "ساما" أنه مع تطور الخدمات المصرفية في المملكة وخاصة تلك المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أصبح حصول الشركة على حساب بنكي من أهم أساسيات إنشاء واستمرار الشركة.

وأوضح البنك المركزي أنه ترجع أهمية الحساب الجاري للأعمال في تلبية احتياجات المنشآة المالية وإدارة أعمالك التجارية بفاعلية، حيث توفر لصاحب العمل ميزة تنظيم وإدارة التمويل لمؤسسته من خلال الوصول الفوري لأمواله والاطلاع على العمليات وسداد الالتزامات والتحكم في مجموعة من الخدمات المصرفية التي توفرها له. ومن بين هذه الخدمات ما يلي:

- السهولة والمرونة في إدارة ومراقبة الإيداعات والمدفوعات

- الحصول على دفتر شيكات خاص بالمنشآة

- الحصول على بطاقة سحب آلي خاصة بالمنشآة

- إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية مخصصة للأعمال فقط

- الاستفادة من الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت

- سهولة الوصول إلى الحساب ومراجعة كشف التدفقات النقدية للشركة

- إشعارات بالمعاملات المصرفية بصورة منتظمة

- وسيلة جيدة لحماية أموالك

- استخدام خدمة التحويلات الإلكترونية

- بداية لوجود سجل تجاري للشركة

- إدارة ونقل السيولة النقدية

- تحويل رواتب الموظفين وإصدار بطاقات الرواتب

- الاستفادة من خدمات المدفوعات (سداد)

- وجود سجل ائتماني مالي لدى البنك



وأشار البنك المركزي إلى أنه يفضل اختيار الحساب البنكي الذي يمنح العميل عديدًا من المزايا المناسبة مع حجم ونوع نشاطك التجاري ليستفيد من بمجموعة من الخدمات والحلول المصرفية المصممة من أجله وتنقسم أنواع الحسابات البنكية إلى:

- الحساب الجاري بالعملة المحلية: استلام الأموال وإدارة المدفوعات بالعملة المحلية (الريال السعودي)

- الحساب الجاري للعملات الأجنبية: استلام الأموال وإدارة المدفوعات بالعملات الأجنبية دون الحاجة إلى التحويل من أو إلى الريال السعودي، ما يسهل من عملية مراقبة وإدارة المعاملات المالية الدولية بسهولة، وعادة ما تتوفر بالعملات الرئيسية التالية الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، كما يمكنك أيضًا اختيار عملات أخرى حسب احتياجاتك.

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