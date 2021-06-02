بالفيديو.. أم وابنتها تحتفلان بتخرجهما معًا من جامعة شقراء

نشرت فضائية الإخباية مقطع فيديو يوثق لحظات احتفال والدة ونجلتها بنجاحهما وتخرجهما معًا في جامعة شقراء عقب اجتيازهما الرحلة الدراسية.

واحتفلت الأم "عيدة الرشيدي" مع ابنتها "أريج"، بلحظة نجاحهما وتخرجهما في جامعة شقراء.

وقالت "أريج الرشيدي" إنها بعدما تخرجت من المرحلة الثانوية اقترحت على والدتها استكمال الدراسة الجامعية برفقتها في جامعة شقراء، مضيفة أن والدتها طموحة ومحبة للعلم، وكانت تدعمهم وتشجعهم دائمًا على الدراسة.

من جهتها، بينّت "عيدة"، خلال حديثها، أنها وافقت على اقتراح ابنتها بالانضمام إليها في الجامعة، وبالفعل قدمت أوراقها، وتم قبولها في فرع جامعة شقراء بثادق وقبول ابنتها في فرع حريملاء.

وأضافت أن شعورها عندما كانت تُذاكر مع ابنتها مختلف تمامًا عن المذاكرة بمفردها، مؤكدة أنها نجحت في القيام بدورها كزوجة وأم وجدة وطالبة جامعية.

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