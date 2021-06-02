القنفذة والوجه تسجلان أعلى معدلات الرطوبة

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض و نجران.
وسجلت مكة المكرمة أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغ 47 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 28 درجة مئوية.
أما نسبة الرطوبة فقد سجلت القنفذه والوجه أعلى نسبة رطوبة بلغت 85 أما شرورة فكانت الأقل بنحو 20.
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