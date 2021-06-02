السعودية | دول الخليج تبحث أفضل الفرص والممارسات لتمكين الصادرات من النفاذ إلى الأسواق العالمية،

المناطق- الرياض

عقد الفريق الفني التفاوضي المختص بالسلع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي.

وأوضح الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق أن الاجتماع بحث الموضوعات الفنية الخاصة بمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والمجموعات الدولية الأخرى، إلى جانب استعرض الترتيبات اللازمة لاستئناف المفاوضات في السلع مع الدول وفق توجيهات قادة دول المجلس في قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، المنعقدة بمدينة العُلا يناير الماضي.

وأكد الفريق أهمية إيجاد أفضل الفرص والممارسات التجارية لتمكين صادرات دول المجلس من النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتعزيز التعاون التجاري وتبادل المنافع بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.