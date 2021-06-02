شكرا لقرائتكم خبر عن العسيري : جائزة الحوار الوطني لتشجيع الإنجازات الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تخصيص جوائز عينية تتألف من شهادة معتمدة وميدالية ومبلغ مالي 200 ألف ريال

استعرض نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، مفاهيم وقيم جائزة الحوار الوطني والتي أطبقها المركز مؤخرا وأهدافها وفروعها ومرتكزاتها ومراحلها، إضافة إلى آليات تنفيذها واختيار المشاركين فيها، وكذلك ضوابط ومعايير وشروط التقدم لها، وأيضا الجوائز المعنوية والمالية التي سيتم منحها للأعمال الفائزة، إضافة إلى النتائج المرجوة منها.

وأوضح العسيري خلال لقاءً إعلامياً للتعريف بالجائزة بحضور عدد من كتّاب الرأي والمفكرين، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة إن جائزة الحوار الوطني تعد إحدى المبادرات الوطنية التي أطلقها المركز لتحقيق أهدافه ورسالته بما يتماشى مع مرحلة التطوير والنمو التي تشهدها المملكة في جميع المجالات تحقيقا لتطلعات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي مزدهر.

وأكد نائب الأمين العام على أهمية هذه الجائزة في تشجيع الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد، التي أسهمت بشكل مميز وفعّال في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني التي يسعى المركز لترسيخها في المجتمع.

معرباً عن أمله بأن تحقق الجائزة أهدافها ليكون المركز أحد حاضنات الإبداع والمبدعين للتعبير عن أفكارهم ومشاريعهم الوطنية، بما يحقق رسالته وأهدافه لنشر ثقافة الحوار.

وخصص المركز عددا من الجوائز المالية والعينية تتألف من شهادة معتمدة من المركز وميدالية (أو درع)، ومبلغ مالي بمجموع (200 ألف ريال) تمنح للفائزين الذين ستخضع جميع أعمالهم ومشاركاتهم للتقييم على أن يُبلّغوا ويُدعوا إلى الحفل السنوي الذي سيقام في مقر المركز بالرياض، كما سيقيم المركز لهم لاحقاً ملتقى يشاركون فيه بإلقاء محاضرات في موضوعات أعمالهم ومجالات خبراتهم.