تقويم التعليم تعتمد مؤسستين تعليميتين و41 برنامجًا أكاديميًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - واس

اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، مؤسستين تعليميتين إحداهما حكومية والأخرى أهلية، إضافة إلى 41 برنامجاً أكاديميًا، وذلك ضمن الجولة الرابعة من الدورة التاسعة للاعتماد (مايو 2021م).

ومنحت الهيئة شهادتي اعتماد أكاديمي مشروط لكل من جامعة الباحة وكلية محمد المانع للعلوم الطبية، حيث تمتد فترة الاعتماد من 1 مايو 2021 وحتى30 أبريل 2025 م، كما وافقت على تحويل اعتماد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الجوف وكلية العناية الطبية وكلية البترجي الطبية من اعتماد مشروط إلى اعتماد كامل، بالإضافة إلى تحويل اعتماد برنامج الرياضيات بجامعة الملك سعود وبرنامج علوم الصيدلة بجامعة رياض العلم إلى اعتماد كامل، وذلك بعد استيفاء شروط الاعتماد.

برامج:

ومنحت الهيئة عدداً من برامج البكالوريوس شهادة الاعتماد البرامجي الكامل حتى أبريل 2028م لكل من: برنامجيّ التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وبرنامج الهندسة الكهربائية بجامعة الجوف، وبرنامجيّ الطب والجراحة ودكتور صيدلي بجامعة الطائف، وبرنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي بجامعة المجمعة، وبرنامج علوم وتقنية الأغذية بجامعة الملك فيصل، وبرامج الطب والجراحة وطب وجراحة الفم والأسنان والعلاج الطبيعي بجامعة جازان، برنامج الهندسة الميكانيكية بكلية الجبيل الجامعية.

وأعدت آلية محددة لمنح الاعتماد المشروط، حيث تتنوع مدة الاعتماد ما بين سنتين إلى أربع سنوات، حسب الشروط المحددة في تقرير فريق المراجعة المستقل وقرار لجنة الاعتماد.

وفي ذات السياق؛ منحت الهيئة عدداً من البرامج شهادة الاعتماد البرامجي المشروط حتى أبريل 2025م لكل من: بكالوريوس اللغة الإنجليزية والترجمة وبكالوريوس التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية وبكالوريوس الفيزياء بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبكالوريوس دكتور صيدلي وبكالوريوس العلوم الإشعاعية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وبكالوريوس التربية البدنية بجامعة القصيم، وبكالوريوس الطب والجراحة بجامعة المجمعة، وبكالوريوس التعليم الصحي وبكالوريوس صحة الأسنان وبكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة الملك سعود، وبكالوريوس التصميم الداخلي والأثاث وبكالوريوس عمارة البيئة وبكالوريوس الغذاء والتغذية وبكالوريوس دراسات الطفولة بجامعة الملك عبدالعزيز، وبكالوريوس التصميم الداخلي وبكالوريوس

تقنية الأشعة التشخيصية وبكالوريوس التغذية الإكلينيكية وبكالوريوس تقنية المختبرات الطبية بجامعة جازان، وماجستير الفقه المقارن وماجستير الرياضيات البحتة بجامعة القصيم. كما منحت الهيئة ماجستير أصول التربية بجامعة القصيم الاعتماد المشروط حتى أبريل 2024م.

شهادة الاعتماد:

ومنحت الهيئة عدداً من البرامج شهادة الاعتماد البرامجي المشروط حتى أبريل 2023م شمل ماجستير اللغويات التطبيقية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وماجستير المناهج وطرق التدريس بجامعة القصيم، وبكالوريوس الهندسة المدنية والبيئية وبكالوريوس طب وجراحة الأسنان وبكالوريوس الهندسة الكهربائية بجامعة المجمعة، وبكالوريوس تقنية المختبرات الطبية وبكالوريوس الملابس والنسيج بجامعة الملك عبدالعزيز، وبكالوريوس اللغة والنحو والصرف بجامعة أم القرى، وبكالوريوس الهندسة المدنية بكلية الجبيل الجامعية.

وأكدت الهيئة بأن الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي أو البرامجي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ” اعتماد ” التابع للهيئة، يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها استنادًا لمعايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.

ويتعين قبل البدء في العمليات المشار إليها أعلاه أن يثبت للمركز استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها، ويتعين على المؤسسات التعليمية الأهلية -على وجه الخصوص- أن تكون المؤسسة حاصلة على التراخيص المطلوبة نظاماً، كما أن عملية المراجعة والاعتماد للمؤسسات والبرامج تمر بست خطوات، وهي: التقدم بطلب الحصول على الاعتماد، والتحقق من تأهل المؤسسة أو البرنامج للاعتماد، وتشكيل الفريق، وتحديد موعد الزيارة الميدانية، وإعداد تقرير المراجعة وقرار الاعتماد، وآخرها هو المتابعة الدورية للمؤسسات والبرامج المعتمدة.

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