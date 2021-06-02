 سحب رعدية ورياح على المدينة المنورة حتى التاسعة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة, وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة اليوم تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والعيص والمهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئياً على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل) ورياح سطحية نشطة على منطقتي الشرقية والرياض.

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