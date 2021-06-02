شكرا لقرائتكم خبر عن "لتدوم خضراء".. مبادرة توعوية لخفض استهلاك المياه بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت المؤسسة العامة للري في محافظة الأحساء أمس مبادرة توعوية تحت شعار "لتدوم خضراء"، تهدف إلى خفض استهلاك المياه للأغراض الزراعية.

وأوضحت "المؤسسة" أن المبادرة تأتي ضمن برنامج التحول الوطني لضمان الاستفادة المستدامة من الموارد المائية وتوعوية المزارعين لضمان خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي والتركيز على استخدام أساليب الري الجديدة، والإسهام في ترشيد استهلاك المياه زراعياً لاستدامة الموارد المائية ورفاهية المجتمع.