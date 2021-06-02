شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" : إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية عبر "ناجز" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت وزارة العدل خدمة جديدة تمكن المنشآت التجارية المسجلة بوزارة التجارة، عبر ممثلها النظامي، من إضافة أو إسقاط وكيل من خلال بوابة ناجز najiz.sa، دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.

وأوضحت وزارة العدل أن الخدمة الجديدة تمكن المستفيد "الممثل النظامي للمنشأة التجارية" من إدارة الوكلاء لمنشأته، بالإضافة أو الحذف أو التعديل، وذلك من خلال عدة خطوات مبسطة، تتمثل في تسجيل الدخول على بوابة ناجز najiz.sa، ومن ثم التوجه لإدارة الحسابات واختيار إضافة منشأة، وإضافة بيانات المنشأة حسب المطلوب، وبعد تحقق النظام من البيانات ستظهر المنشأة، ثم يمكن تنفيذ الإجراء المطلوب بإضافة أو إسقاط وكيل.

وبينت الوزارة أن الجهات المستفيدة من الخدمة تشمل الشركات التضامنية والمساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات التجارية وغيرها.