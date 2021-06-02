شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة : المملكة من أقوى المنافسين في مجال الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: "لم تعد المملكة بلدا بتروليا فقط، وإنما هي بلدٌ منتج للطاقة.

وأضاف : نحن لسنا بلداً منتجاً للبترول فحسب، وإنما نحن بلد من أقوى المنافسين في مجال الطاقة. فإنتاجنا للبترول منخفض التكلفة، وإنتاجنا للغاز منخفض التكلفة أيضا، كما أن إنتاجنا للطاقة المتجددة منخفض التكلفة. وسنكون، بالتأكيد، مُنتج الهيدروجين الأقل تكلفة.

وإنني أحثّ العالم على قبول هذه الحقائق. إذ سيكون لنا قصب السبق في جميع هذه المجالات."