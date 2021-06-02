الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

تداول: عودة التداولات إلى طبيعتها بعد معالجة الخلل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” في بيان بخصوص تعليق السوق أنه تمت معالجة الخلل وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم.

وتمت إعادة نشاط السوق بفترة مزاد لمدة 15 دقيقة من توقيت الإعلان.

سلامة الأنظمة:

وأكدت “تداول” على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وأنها تعمل دائماً على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

تعطل نظام تداول:

كان نظام التداول في سوق الأسهم السعودية قد تعطل اليوم الأربعاء، قبل أن تعلن شركة السوق المالية السعودية “تداول” في بيان أنه “تم تعليق التداول في السوق بشكل مؤقت، بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة”.

وأضافت تداول أن فريق العمل المختص يعمل على معالجة هذا الخلل في أسرع وقتٍ ممكن”.

وأكدت على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.



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