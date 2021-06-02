الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

خلل فني غير متوقع وراء تعليق التداول في سوق الأسهم السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت تداول السعودية عن تعليق التداول في السوق بشكل مؤقت وذلك بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة.

معالجة الخلل:

وأكدت تداول في بيان لها عبر موقع السوق المالية، أن فريق العمل المختص يعمل على معالجة هذا الخلل في أسرع وقتٍ ممكن.

واعتذرت تداول السعودية مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

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