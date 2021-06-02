شكرا لقرائتكم خلل فني غير متوقع وراء تعليق التداول في سوق الأسهم السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02
واعتذرت تداول السعودية مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.
خلل فني غير متوقع وراء تعليق التداول في سوق الأسهم السعودية
فريق العمل المختص يعمل على معالجة الخلل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت تداول السعودية عن تعليق التداول في السوق بشكل مؤقت وذلك بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة.
معالجة الخلل:
وأكدت تداول في بيان لها عبر موقع السوق المالية، أن فريق العمل المختص يعمل على معالجة هذا الخلل في أسرع وقتٍ ممكن.
واعتذرت تداول السعودية مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.
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