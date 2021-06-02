الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

تداولات بأكثر من 3.215 مليار ريال في سوق الأسهم السعودية اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت بيانات تداول الأسهم في السوق السعودية اليوم الأربعاء، أن المؤشر الرئيسي مرتفع بنسبة 0.66% ووصل إلى 10666.85 نقطة، وسط تداولات فاقت 3.215 مليار ريال، بعد التداول على 110.397 مليون سهم من أسهم الشركات التي جرى التداول عليها اليوم.

تعطل نظام التداول:

يأتي هذا فيما تعطل قبل قليل نظام التداول في سوق الأسهم السعودية.



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