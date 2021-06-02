مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية بعد الحريق الغامض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

فشلت الجهود المبذولة منذ ليل الثلاثاء الأربعاء، في إنقاذ أكبر سفينة دعم لوجستي تابعة للجيش والبحرية الإيرانية، بعد أن اشتعلت النيران فيها، حيث أعلنت منطقة جاسك البحرية غرق “خارك” بالكامل، موضحة أن جهود الإنقاذ باءت بالفشل.

حريق غامض:

وأوضحت عدة وكالات إيرانية شبه رسمية أن خارك غرقت اليوم الأربعاء في خليج عمان، بعد اشتعال النار فيها بظروف غامضة، بحسب العربية.

كما لفتت إلى أن المياه بالقرب من ميناء جاسك الإيراني، على بعد حوالي 1270 كيلومتراً (790 ميلاً) جنوب شرقي طهران، على خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز – المصب الضيق للخليج العربي، غمرت السفينة الحربية اللوجستية.

في حين أوضحت وكالة أسوشييتد برس أن السفينة كانت تقوم بمهام إسناد عسكرية وتحمل مروحيات حربية.

سفينة تدريب:

وكان الحريق بدأ حوالي الساعة 2:25 صباحًا، فهم رجال الإطفاء إلى احتوائه، بعد إخراج كافة العاملين على متن السفينة العملاقة، دون نتيجة.

فيما أعلنت البحرية الإيرانية في بيان لاحقاً أن حريقاً شبّ في “سفينة التدريب” التابعة لها بالقرب من مدخل الخليج، لكن جميع أفرادها تمكنوا من النزول بأمان، دون أن تذكر أسباب الحريق الغامض.

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