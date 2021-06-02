الصحة توضح فترة تعافي الحالات المصابة بكورونا بأعراض أو بدونها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أنه بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة المصابة بفيروس كورونا يصاحبها أعراض فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

الحالة المؤكدة بدون أعراض:

وتابعت ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر الصحة 937 على موقع تويتر، أنه بالنسبة إلى الحالة المؤكدة بدون أعراض فيكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية.

وتابعت أنه لمزيد من المعلومات وتقديم الاستشارة والإفادة بشكل كافٍ يمكن التواصل عبر الرقم المجاني ٩٣٧ – استشارات طبية تحويلة رقم ٤.

كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة أمس عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1251) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (434439) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (9871) حالة من بينها (1443) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (451687) حالة، توفي منهم (7377) حالة.

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