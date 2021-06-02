ما المقصود بـ محصن في تطبيق توكلنا ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت هيئة الصحة العامة إن المقصود بكلمة محصن على تطبيق توكلنا هو من أكمل جرعتي لقاح كورونا أو من حصل على جرعة واحدة بشرط مرور 14 يومًا.

محصن:

وأكد الحساب الرسمي لهيئة الصحة العامة على موقع تويتر اليوم الأربعاء: أن المقصود بمحصن للمواطن والمقيم، هو كل من تظهر حالته محصن في تطبيق توكلنا، وتشمل من أكمل جرعتي لقاح كورونا كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى أو المتعافى لمدة لا تزيد على 6 أشهر بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا.

المقيمون:

وتابعت الهيئة أنه بالنسبة إلى غير المواطنين والمقيمين، فهو من أكمل 14 يومًا من تليه كامل جرعات لقاح كورونا بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة مع تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة.

ما هو تطبيق توكلنا؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير التطبيق من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

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