شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند»‏: رياح شمالية حارة على الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، أن تنشط الرياح الشمالية الحارة على المنطقة الشرقية وقد تثير بعض الغبار.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه تكون الرياح شرقية حارة ونشطة وقد تثير بعض الغبار على طول شرق جبال السروات، وتكون شمالية غربية رطبة وحارة ونشطة على طول الساحل الشمالي الغربي.

وفي السياق نفسه، كشف "المسند" عن ‏قائمة درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة، لافتًا إلى أن الشمال (القريات وطريف) أبرد من المرتفعات الجنوبية الغربية، فضلًا عن قائمة بدرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، والغربية (48.2م) أشد حراً من الشرقية.