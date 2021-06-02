شكرا لمتابعة خبر عن السماح للأمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن القصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف البنك المركزي السعودي "ساما"، عن تعميم للبنوك أكد من خلاله على تمكين الأم من فتح حسابات بنكية فرعية عن حسابها الرئيس لأبنائها القصر.

ويهدف القرار إلى المساهمة في تمكين العميلات الأمهات من إدارة شؤون أبنائهن، مشددًا على ضرورة تسمية الحساب باسم القاصر ولمصلحته.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص البنك المركزي على أن تُقدم البنوك والمصارف خدمات مصرفية مختلفة تُلبي كل احتياجات العملاء.