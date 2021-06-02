شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدير عام صندوق النفقة توضح طرق إثبات أن "المُنفق مُماطل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مدير عام صندوق النفقة بوزارة العدل شروق الجدعان، أمس الثلاثاء، أن من يحتاجون إلى الصندوق من النساء هن من يريدن إثبات أن "المُنفق مُماطل".

وأوضحت شروق الجدعان، خلال مشاركتها مع برنامج "يا هلا" الذي يعرض على شاشة قناة "روتانا خليجية"، أنه يتم إثبات أن المُنفق مُماطل أن المرأة تذهب إلى قضاء التنفيذ ويصدر بحق الشخص قرار حجز أموال ومن لم يدفع بعد القرار يعني ذلك أنه لن يدفع.

وأشارت" الجدعان" إلى أن هناك ربط مع المنصات العدلية لمتابعة ما إذا كان المنفق لم يدفع، لافتة إلى أن الحكم النهائي يكون حسب الحالة، والأول يتم إبلاغ المنفق بأن عليه فاتورة ثم فحص وجود راتب له ويستقطع منه ويبلغ، وإذا لم يوجد راتب يطبق عليه قرار حفظ الأموال.