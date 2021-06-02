شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أم وابنتها تحتفلان معا بتخرجهما من جامعة شقراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أقدمت المواطنة عيدة الرشيدي على الاحتفال مع ابنتها أريج، بنجاحهما وتخرجهما في جامعة شقراء، بعد رحلة دراسية مشرفة.

وأوضحت الأم عيدة الرشيدي، خلال مشاركتها مع قناة "الإخبارية" أنها نجحت كزوجة وكأم وكجدة وطالبة مؤكدة أن المرأة السعودية دائمًا ناجحة على جميع الأصعدة، فيما قالت ابنتها أريج أنها بعدما تخرجت من المرحلة الثانوية اقترحت على والدتها استكمال الدراسة الجامعية برفقتها في جامعة شقراء.

وذكرت أريج الرشيدي أن والدتها طموحة ومحبة للعلم، وكانت تدعمهم وتشجعهم دائمًا على الدراسة؛ لتضيف الأم أنها وافقت على اقتراح ابنتها بالانضمام إليها في الجامعة، وبالفعل قدمت أوراقها، وتم قبولها في فرع جامعة شقراء بثادق وقبول ابنتها في فرع حريملاء، مؤكدة أن شعورها عندما كانت تُذاكر مع ابنتها مختلف تمامًا عن المذاكرة بمفردها.