شكرا لمتابعة خبر عن تصريح رئيس جامعة حائل بمناسبة إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أكد معالي رئيس جامعة حائل، الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، أن قرار مجلس الوزراء برئاسة مقام خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بإنشاء "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار"، يحمل دلالة على اهتمام قيادتنا الرشيدة، وحرصها على تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم، وأشاد معاليه بهذا القرار قائلاً: "إن الآثار الإيجابية لهذا القرار سوف تنعكس- بإذن الله- على نموّ الناتج المحلي، نظراً لأهمية قطاع البحث والتطوير والابتكار، وقدرته على استيعاب واحتواء الباحثين والمطورين والمبتكرين، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030‬".

جاء ذلك تعليقاً على صدور قرار مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يوم أمس بإنشاء هيئة جديدة باسم "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار".

ونوّه معالي الدكتور خليل البراهيم بقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة الذي يشهد حاضراً متطوراً ومستقبلاً واعداً، مبيناً أن هذا القرار سيجعله ركناً أساسيًّا في تقديم البحوث والابتكارات السعودية إلى العالم، ولا سيما في ظل تسارع وتيرة تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 على مستوى القطاعات الثلاثة، الحكومي والأهلي والخاص، في ظل رعاية واهتمام مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وفي ظل جهود ومتابعة مهندس هذه الرؤية الطموح، صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي لم يألُ جهداً-حفظه الله- في دعم كل قطاعات الدولة من أجل تحقيق أهداف المحاور الرئيسة للرؤية: "مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح".