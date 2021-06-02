«وقاية» توضح الإجراءات الوقائية للمسافرين عند الوصول إلى وجهة السفر

أوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية" الإجراءات الوقائية للمسافرين عند الوصول إلى وجهة السفر، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

وحثت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، جميع المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية والقيود المفروضة من الدول التي ينوي المواطنين والمواطنات السفر لها، وذلك تفاديًا لأي إشكاليات صحية أو صعوبات قد تواجههم.

وشددت وقاية على ضرورة التحقق من أهلية المواطن للسفر من قبل البلدان المعنية والحصول على التصاريح والأذونات المطلوبة لبعض البلدان بما ذلك التحقق من الأرشادات المطلوبة قبل السفر والحصول على شهادة الفحص الطبي PCR من أحد مراكز الفحص المعتدة باللمملكة، ويمكن الإطلاع على قائمة مراكز الفحص المعتمدة، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وأشارت هيئة الصحة العامة إلى أنه من المتوقع عند الوصول إلى وجهة السفر أن يخضع القادمين لفحوصات طبية في المطارات مثل قياس درجة حرارة الجسم، أو الخضوع لجهاز الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت هيئة الصحة العامة أنه إضافة إلى ما قد يتم فرضه من إجراءات من قبل الدول وجهات السفر التي قد يسافر إليها المواطنون في الفترة القادمة عليهم كذلك اتباع الإجراءات الوقائية التالية عند الوصول إلى وجهة السفر:

- الحرص على ارتداء الكمامة على الفم والأنف.

- تجنب الأماكن المزدحمة والإبقاء على مسافة مترين بينك وبين الآخرين.

- تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بأي عدوى تنفسية.

- تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسيل اليدين.

- الحرص على تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس بمحارم ورقية ثم تخلص منها.

- المواظبة على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو استخدام المطهر الكحولي.

- التماس العناية الطبية مبكرًا إذا كنت مصابًا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس.

- تجنب المواصلات العامة وبدلًا من ذلك، اطلب سيارة خاصة أو الاستعانة بأحد شركات النقل الخاصة.

- تجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطهوة جيدًا، وطعام الشارع.

- تجنب مخالطة الحيوانات مخالطة حميمة، سواء كانت حية أم نافقة والأسطح التي تلامس تلك الحيوانات.

- اختيار المواقع السياحية بعناية والتأكد من اتباعهم لقوانين التباعد الاجتماعي وإرشادات التعقيم والوقاية.

- اختيار أنشطة ترفيهية يقل فيها احتمال خطر الإصابة.

ووجهت الهيئة نصيحة للمسافرين، وذلك عند الحاجة لأي معلومات إضافية بالتواصل مع السفارات أو القنصليات السعودية بالخارج، وبالإمكان الاطلاع على دليل عناوين البعثات السعودية في الخارج من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وبينّت هيئة وقاية أنه على المواطنين المسافرين إلى بلدان أخرى ضرورة اتباع الإجراءات التي ينصح بها أثناء التواجد في بلد السفر، وكذلك اتباع أهم وأحدث الإرشادات الخارجية والإرشادات الخاصة بالطيران والمطارات.

ودعت الهيئة المسافرين لاتباع إرشادات الدول وتوصياتهم وإجراءاتهم الاحترازية للوقاية من كوفيد-19، كما حثت المسافرين من المواطنين مراقبة أنفسهم وفي حالة وجود أي أعراض لكوفيد -19 التوجه لأقرب منشأة صحية خارج البلد.

وأوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية" أن المسافرين خارج المملكة يتحملون تكلفة العلاج على حسب التأمين الصحي الذي يحملونه.