تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ورؤية متدنية على 4 مناطق بالمملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة، مصحوبة بتدنّ في الرؤية خلال الساعات المقبلة، فيما تشهد الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق جازان «الدائر، الريث، فيفا، هروب» وعسير «أبها، النماص، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل» والباحة «المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، الباحة» ومكة المكرمة «الطائف، ميسان» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض «الحريق، الخرج، الدلم، العاصمة الرياض، حوطة بني تميم، السليل، وادي الدواسر».