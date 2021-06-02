أخبار السعودية اليوم.. ولي العهد يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت.. وشخص «يسيء لفظيًا» لسكان منطقة قبل ضبطه بمكة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت وزارة الدفاع بدء استقبلال طلبات القبول والتسجيل للإلتحاق بالكليات العسكرية، وفي هذا الإطار أصدرت وزارة الحرس الوطني، الشروط الواجب توافرها في من لديهم الرغبة في الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية من حملة الشهادة الجامعية وحملة الشهادة الثانوية (علوم طبيعية) لعام 1443 هجريًا، فيما كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و1026 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى التفاصيل:

بالفيديو.. الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت في الرياض

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، وذلك فور وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، تأتي زيارة ولي العهد الكويتي للسعودية، تلبية لدعوة من ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. وفي تصريحات صحفية قال علي الخال سفير الكويت في المملكة العربية السعودية، إن اختيار ولي العهد الكويتي للسعودية كأول بلد يزوره بعد توليه منصبه يحمل دلالة على المكانة الكبيرة والمهمة للسعودية وما تمثله من أهمية للكويت، مشددًا على أن ذلك يترجم العلاقة الوطيدة والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

ولي العهد يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت لخادم الحرمين الشريفين

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم، اجتماعًا مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، وفي بداية الاجتماع تسلم ولي العهد، من ولي العهد بدولة الكويت رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

شخص «يسيء لفظيًا» لسكان منطقة.. وشرطة مكة تلقي القبض عليه

ألقت شرطة منطة مكة المكرمة القبض على شخص تحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق، وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف من تحديد هويته، وأضاف تم القبض على ذلك الشخص، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

حرس الحدود يحبط تهريب 308.6 كيلوجرام حشيشا و23.7 طنّ قات بالشرقية وجازان

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني بأنه تم إحباط محاولات تهريب (308.6) كيلوجرام من الحشيش المخدر و(23.7) طنّ من القات المخدر، موضحًا أن الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة بالمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب (220.6) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وفي عملية أخرى تم إحباط محاولة تهريب (88) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر و(23.7) طنّ من مادة القات المخدر، و(14224) قرصًا مخدرًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان، وتم القبض على مهربيها وعددهم (12) متهمًا ، (5) من الجنسية الإثيوبية، و(4) مواطنين، و(3) من الجنسية اليمنية.

بالصور.. وزارة الدفاع تنقل مواطنًا مصابًا بكورونا من الأردن للسعودية

نقل فريق الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع، مواطنًا سعوديًا مصابًا بفيروس كورونا، من الأردن؛ حيث أعادته إلى أراضي المملكة العربية السعودية في طائرة خاصة، وقال الحساب الرسمي لوزارة الدفاع عبر موقع «تويتر»: «الإخلاء الطبي الجوي ينقل مواطنًا سعوديًا مصابًا بفيروس كورونا كوفيد-19 من الأردن إلى المملكة العربية السعودية».

وزارة الصحة: «بقايا كورونا» سبب استمرار إيجابية نتائج التحليل بعد التعافي

قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إنَّ استمرار نتائج فحص «PCR» إيجابية لمرضى كوفيد ١٩حتى بعد التعافي وإنقضاء الفترة المحددة للعزل، سببه بقايا فيروس كورونا، وتابعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937»، بموقع تويتر، إن بقايا الفيروس المشار إليها تكون غير نشطة وغير قابلة للتكاثر وغير معدية (بعد التعافي من كورونا).

3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 367 إصابة جديدة، من إجمالي 1251 حالة، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 349 حالة، والمنطقة الشرقية 148 حالة، و عسير 88 حالة، والمدينة المنورة 87 حالة، وفقًا لتقارير وزارة الصحة، وأشار التقرير إلى أن جازان سجلت 55 حالة، والقصيم 44 حالة، و نجران 30 حالة، وتبوك 26 حالة، وحائل 22 حالة، والباحة 20 حالة، والحدود الشمالية 11 حالة، والجوف 4 حالات.

«الدفاع» تعلن بدء القبول والتسجيل للكليات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع، بدء القبول والتسجيل للكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة/ علوم طبيعية) للالتحاق في الخدمة العسكرية، وأوضحت وزارة الدفاع في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التسجيل يبدا اليوم.

لحملة الشهادات الجامعية والثانوية.. شروط القبول بكلية الملك الخالد العسكرية

أصدرت وزارة الحرس الوطني، الشروط الواجب توافرها في من لديهم الرغبة في الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية من حملة الشهادة الجامعية وحملة الشهادة الثانوية (علوم طبيعية) لعام 1443 هجريًا، وكتبت الوزارة في تغريدة، "لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ #وزارة_الحرس_الوطني تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لعام 1443هـ لحملة الشهادة الجامعية وحملة الشهادة الثانوية (علوم طبيعية)".

الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقًا في موقع داخل سوق تجارية

أخمد الدفاع المدني بالرياض حريقًا اندلع في موقع داخل سوق تجاري، وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الحريق الذي تم إخماده لم يسفر عن وقوع إصابات، وكان الدفاع المدني السعودي حدد في وقت سابق، التجهيزات واحتياطات السلامة المنزلية الواجب توافرها في المنزل من أجل الوقاية من الحرائق وتسرب الغاز، وأوضح الدفاع المدني،أنه يجب تجهيز خطة لإخلاء المنزل وتوفر جهاز إنذار للحريق، وبطانية الحريق، مشيرا إلى وجوب توافر إنارة احتياطية، وجهاز كشف تسريب الغاز وشنطة إسعافات أولية من أجل احتياطات السلامة المنزلية.

مسؤول بـ«التعليم»: خطة مسارات الثانوية العامة تحقق 3 فوائد

قال المشرف العام على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات بوزارة التعليم، الدكتور إبراهيم الحميدان إن خطة نظام مسارات الثانوية العامة، تسهم في تجويد ورفع كفاءة وفاعلية عمليات التعليم والتعلّم بجانب العلميات الإدارية والإشرافية في المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن اتساق المواد الدراسية الجديدة مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخطط التنموية ورؤية المملكة 2030، موضحاً أنه سيتم تدريسها ضمن مسارات تخصصية جديدة يُسكَّن فيها الطلاب والطالبات من خلال مقاييس فرز وتصنيف تضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية.

«فهد الشايع».. وفاة المذيع السعودي بعد معاناة مع المرض

توفى المذيع السعودي، فهد الشايع، بعد معاناة مع المرض؛ حيث قدم خلال عمله في القناة الأولى بالتلفزيون السعودي نشرات الأخبار الرئيسية، وقال الحساب الرسمي للعربية على موقع «تويتر»: «وفاة المذيع السعودي فهد الشايع بعد معاناة مع المرض، قدم الشايع خلال عمله في القناة الأولى بالتلفزيون السعودي نشرات الأخبار الرئيسية بالإضافة إلى مجموعة من البرامج من أهمها مجلة التلفزيون ومن العالم».

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