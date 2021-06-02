السعودية | “الشؤون الإسلامية” تنفذ 22.626 جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع

المناطق- الرياض

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 22.626 جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في المساجد.

وأوضحت وكالة الوزارة لشؤون المساجد اليوم أنه جرى رصد 96 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فوراً، مبيناً أن المخالفات تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخي فيها 1612 مسجداً بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فوراً.

وأشارت إلى أن الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، مجددةً التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع.

ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.