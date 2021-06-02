اخبار السعوديه

الطريق الدولي"أبوحدرية".. تشققات وحفريات وترقيع بلا جدوى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق الدولي"أبوحدرية".. تشققات وحفريات وترقيع بلا جدوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر مرتادوا الطريق الدولي"أبوحدرية"، عن استيائهم من التشققات والحفريات مؤكدين أنهم قدموا ما يصل إلى حوالي ٨ بلاغات.

ويشهد هذا الطريق حركة كثيفة للنقل الثقيل مثل الشاحنات إضافة لكثرة المواطنين المسافرين وكذلك الذين يتنقلون على سياراتهم ذهاباً وعودةً لوظائفهم أو جامعاتهم .

ورغم أهمية هذا الطريق فإنه يعاني الكثير من الحفريات والتشققات التي تشكل خطراً على سالكيه حيث أنه يتسبب في كثر من التلفيات للسيارات، ويعرض حياة المرتادين للخطر.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا