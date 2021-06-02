شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق الدولي"أبوحدرية".. تشققات وحفريات وترقيع بلا جدوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر مرتادوا الطريق الدولي"أبوحدرية"، عن استيائهم من التشققات والحفريات مؤكدين أنهم قدموا ما يصل إلى حوالي ٨ بلاغات.

ويشهد هذا الطريق حركة كثيفة للنقل الثقيل مثل الشاحنات إضافة لكثرة المواطنين المسافرين وكذلك الذين يتنقلون على سياراتهم ذهاباً وعودةً لوظائفهم أو جامعاتهم .

ورغم أهمية هذا الطريق فإنه يعاني الكثير من الحفريات والتشققات التي تشكل خطراً على سالكيه حيث أنه يتسبب في كثر من التلفيات للسيارات، ويعرض حياة المرتادين للخطر.